The Heirs dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Heirs oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Heirs dizisi 2013 yılında yayınlanmış olan bir dizidir. Dizi toplam 2 ay sürmüştür. 2 ay sürmesine rağmen The Heirs dizisi ödül almış bir dizidir. Romantik, drama ve ergen dizisi olarak bilinen bu dizi kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır. The Heirs bir Güney Kore dizisidir. Korece dilinde yayınlanmaktadır. Her bir bölümün yaklaşık olarak ortalama gösterim süresi 70 dakikadır.

The Heirs Dizisinin Konusu Nedir?

Koca bir imparatorluğun ikinci oğlu ailesi tarafından dışlanmış ve istenmeyen bir evlat ilan edilmiştir. Ailesi tarafından dışlanan bu ikinci oğul Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilir. Burada zoraki bir zengin ve varlıklı bir kız ile nişanlandırılmıştır. Kim Tan bir gün kafede otururken bir kavgaya şahit olmuştur. Kavga edenler iki kardeştir. Kim Tan'ın ailesi tarafından dışlanmasının sebebi ise bir metres çocuğu olmasıdır. Metres çocuğu olan Kim Tan imparatorluğa layık görülmemektedir.

Kavgaya şahit olan Kim Tan olayı yatıştırmak için kavga edenlerden birine şaka yapar. Şakanın sonucunda ise genç kız hastanelik olur. Kim Tan bu olaya karıştığından dolayı polis tarafından pasaportuna el konulur. Artık gidecek hiçbir yeri kalmamıştır. Ayrıca gelmiş olduğu ABD'de tek kelime dahi İngilizce bilmemektedir.

The Heirs Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

The Heirs toplam 20 bölüm ve 1 sezondan oluşmaktadır.

The Heirs Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Le Min Hoo: Kim Tan

2) Cha En Sang: Park Shin Hye

3) Choi Young Do: Kim Woo Bin

4) Rachel Yoo: Kim Ji Won

5) Yoon Chan Young: Kang Min Hyuk

6) Lee Bo Na: Krystal Jung

7) Lee Hyo Shin: Kang Ha Neul

8) Jo Myung Soo: Park Hyung Sik

9) Kang Ye Sol: Jeon Soo Jin

10) Kim Won: Choi Jin Hyuk

11) Jeon Hyun Joo: Lim Ju Eun

12) Park Hee Nam: Kim Mi Kyung

13) Han Ki Ae: Kim Sung Ryung

14) Kim Nam Yoon: Jung Dong Hwan

The Heirs Yönetmeni Kimdir?

The Heirs dizisinin yönetmeni Sung Chul Bu'dur.

The Heirs Yapımcısı Kimdir?

The Heirs dizisinin yapımcısı Hwaendam Pictures'dir.

The Heirs Senaristi Kimdir?

The Heirs dizisinin senaristi Eun-sook Kim'dir.