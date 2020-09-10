The Heirs dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Heirs oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Netflix platformu pek çok filmi ve diziyi yayınlayan bir platformdur. Netflix platformu için çekilmiş olan dizilerden birisi de The Heirs dizisidir. The Heirs dizisi romantik dalında çekilmiş olan bir dizidir. Özellikle ülkemizden de izleyici kazanan bu dizi kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. The Heirs dizisine dair internette araştırma yapılmaktadır. Peki, The Heirs dizisinin konusu nedir? The Heirs dizisi kaç bölüm çekilmiştir ve kaç sezondur? The Heirs dizisinde hangi ünlü oyuncular yer almaktadır? İşte The Heirs dizisine dair bütün detaylı bilgiler.
The Heirs dizisi 2013 yılında yayınlanmış olan bir dizidir. Dizi toplam 2 ay sürmüştür. 2 ay sürmesine rağmen The Heirs dizisi ödül almış bir dizidir. Romantik, drama ve ergen dizisi olarak bilinen bu dizi kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır. The Heirs bir Güney Kore dizisidir. Korece dilinde yayınlanmaktadır. Her bir bölümün yaklaşık olarak ortalama gösterim süresi 70 dakikadır.
The Heirs Dizisinin Konusu Nedir?
Koca bir imparatorluğun ikinci oğlu ailesi tarafından dışlanmış ve istenmeyen bir evlat ilan edilmiştir. Ailesi tarafından dışlanan bu ikinci oğul Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilir. Burada zoraki bir zengin ve varlıklı bir kız ile nişanlandırılmıştır. Kim Tan bir gün kafede otururken bir kavgaya şahit olmuştur. Kavga edenler iki kardeştir. Kim Tan'ın ailesi tarafından dışlanmasının sebebi ise bir metres çocuğu olmasıdır. Metres çocuğu olan Kim Tan imparatorluğa layık görülmemektedir.
Kavgaya şahit olan Kim Tan olayı yatıştırmak için kavga edenlerden birine şaka yapar. Şakanın sonucunda ise genç kız hastanelik olur. Kim Tan bu olaya karıştığından dolayı polis tarafından pasaportuna el konulur. Artık gidecek hiçbir yeri kalmamıştır. Ayrıca gelmiş olduğu ABD'de tek kelime dahi İngilizce bilmemektedir.
The Heirs Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?
The Heirs toplam 20 bölüm ve 1 sezondan oluşmaktadır.
The Heirs Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
1) Le Min Hoo: Kim Tan
2) Cha En Sang: Park Shin Hye
3) Choi Young Do: Kim Woo Bin
4) Rachel Yoo: Kim Ji Won
5) Yoon Chan Young: Kang Min Hyuk
6) Lee Bo Na: Krystal Jung
7) Lee Hyo Shin: Kang Ha Neul
8) Jo Myung Soo: Park Hyung Sik
9) Kang Ye Sol: Jeon Soo Jin
10) Kim Won: Choi Jin Hyuk
11) Jeon Hyun Joo: Lim Ju Eun
12) Park Hee Nam: Kim Mi Kyung
13) Han Ki Ae: Kim Sung Ryung
14) Kim Nam Yoon: Jung Dong Hwan
The Heirs Yönetmeni Kimdir?
The Heirs dizisinin yönetmeni Sung Chul Bu'dur.
The Heirs Yapımcısı Kimdir?
The Heirs dizisinin yapımcısı Hwaendam Pictures'dir.
The Heirs Senaristi Kimdir?
The Heirs dizisinin senaristi Eun-sook Kim'dir.
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