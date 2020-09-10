The Haunting Of Hill House dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Haunting Of Hill House oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Haunting of Hill House dizisi Türkçeye Tepedeki Ev ismi ile çevrilmiştir. Dizi Mike Flanagen tarafından Netflix'de yayınlanmak üzere yapılmıştır. Dizinin her bölümünde adrenalin her zaman üst seviyededir.

The Haunting of Hill House Dizisinin Konusu Nedir?

Crain Ailesinin 5 tane çocuğu vardır ve bu aile maddi durumunu da düzeltmeye çalışmaktadır. Aile hayallerindeki eve çok benzeyen Tepedeki Ev taşınırlar ve olaylar başlar. Hugh, eşi Olivia ve Steven hariç diğer çocuklar evden garip sesler duymaya başlarlar. Sesler her geçen gün artar ve görüntüler de görünmeye başlar. Bir süre sonra evde oldukça büyük bir trajedi yaşanır ve Hugh çocukları da alarak evden ayrılır.

Evden ayrılmasının üstünden tam 26 yıl geçer. Tüm çocukları artık yetişkindir. Steven Tepedeki Ev'de yaşamaları ile ilgili bir kitap yazar ve bu kitaptan para kazanmaya başlar.

The Haunting of Hill House Kaç Bölüm ve Sezon?

Tepedeki Ev dizisi ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştır. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi çekmiştir. Dizinin ilk sezonu on bölümden oluşmaktadır. Bölümler yaklaşık 60 dakika sürmektedir.

The Haunting Of Hill House Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Hugh Crain: Ailenin babası rolündedir. Bu karakter eşine ve çocuklarına oldukça düşkündür. 92 yılında eşi ve çocukları ile birlikte Hill House'a taşınır. O yıl içerisinde eşi ile ilişkileri trajik bir olay sebebi ile sona erer. Tarih 2018 yılını gösterdiğinde ise Hugh yalnız başına yaşayan ve her gün vicdan azabı çeken bir adamdır.

Olivia Crain: Dizide ailenin annesi rolündedir. 92 yılında ailesi ile taşındıkları evde yaşanan paranormal olayların içinde yer alır. Sürekli migren ağrıları çeken Olivia evdeki hayaletler ile de iletişim halindedir.

Steven Crain: Steven karakteri 92 yılında taşındıkları evde hiç bir paranormal olay yaşamayan ailenin en şanslı üyesidir. Evde yaşadıkları son gece hariç yaşanan olayları ailesinin abarttığını düşünmektedir. 2018 yılında ailesinin anlattığı Hill House da yaşanan olayları kitaba dönüştürür ve bundan para kazanmaya başlar.

Shirley Crain: Shirley ailenin en büyük çocuğudur. 2018 yılında evlenmiştir ve oldukça mutlu bir evlilik yürütmektedir. Kocası ile beraber bir morg işletirler. 92 yılındaki olayları da unuttuğu görülmektedir.

Theodora Crain: Theodora ortanca kardeştir. 92 yılında yaşanan olayları atlatmak adına çocuk psikolojisi okumuştur. 2018 yılında ise artık bir pedagogtur ve yaşadıklarını çoktan atlatmıştır.

Luke Crain: Luke ailenin en küçüğü olan ikizlerden biridir. Yaşanan olaylar zamanında oldukça küçük olmasına rağmen yaşadıklarının etkisinden çıkamaz. 2018 yılında alkol bağımlısı olmuştur ve hayatına değişik bir yön vermiştir.

Elenor Crain: Luke'un ikizi rolündedir. Takma adı Nell'dir. Çocukken yaşadığı paranormal olayların travmasından hiç bir zaman kurtulamaz. Karakter uyku felci rahatsızlığı yaşamaktadır.

The Haunting Of Hill House Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Mike Flanagan yapmaktadır.

The Haunting Of Hill House Yapımcısı Kimdir?

Tepedeki Ev dizisi Netflix yapımı bir dizidir.

The Haunting Of Hill House Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Mike Flanagan ile beraber Trever Macy yapmıştır. Dizi aile draması ve korku türünde bir yapımdır.