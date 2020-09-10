The Handmaid's Tale dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Handmaid's Tale oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Handmaid's Tale dizisi, Her sahnesinde farklı bir olaya bakış açısı getirmeyi başarmış ve toplamda 14 bölüm yayınlanmıştır.

The Handmaid's Tale Dizisinin Konusu Nedir?

The Handmaid's Tale dizisi aslında Margaret Atwood’un romanından uyarlanarak bir dizi haline getirilmiştir. Dizinin ana konusu Gilead adındaki bir toplum içerisinde geçiyor. Doğal sebepler ve bazı afetler nedeniyle toplumun özellikle kadın nüfus sayısında büyük bir düşüş meydana gelir. Durum böyle olunca da kadınlar nüfus düşüşünden kaynaklı olarak toplum devletin malı olarak kabul edilir. Devlet, kadınları kullanarak toplumda nüfusun artmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Toplumun yeniden ayaklanması ve çoğalması için de kadınların bir anda üreme başlaması gerekir. Bu nedenle dizi içerisinde pek çok kadın bir üreme hizmeti vermekle yükümlüdür. Bu şartlar altında Offred isimli kadınsa, başkaldırır ve zor şartlarla hayatta kalmaya çalışır.

The Handmaid's Tale Kaç Bölüm ve Sezon?

The Handmaid's Tale dizisi, geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Bu izleyici kitlesini oluşturmak toplamda 4 sezon ve 14 bölüme mal olmuştur. Yani dizi 4 sezondur devam etmektedir.

The Handmaid's Tale Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

The Handmaid's Tale dizisi 3 ana karakter üzerine oluşmaktadır. Dizide farklı rolleri gerçekleştiren oyuncular bulunur. Dizinin oyuncu kadrosu ise;

* Elisabeth Moss,

* Joseph Fiennes,

* Yvonne Strahovski şeklindedir.

The Handmaid's Tale Yönetmeni Kimdir?

ABD yapımı olan The Handmaid's Tale dizisinin yönetmen koltuğunda Bruce Miller yer almaktadır. 4 sezon boyunca başarılı bir şekilde diziyi yöneten Bruce Miller, farklı projeleri de şimdiden değerlendirmeye başlamıştır.

The Handmaid's Tale Yapımcısı Kimdir?

The Handmaid's Tale dizisinin yapımcılığını usta isim Margaret Atwood almıştır. Başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan Margaret Atwood, bu dizide de ismini duyurmayı başarmıştır.

The Handmaid's Tale Senaristi Kimdir?

The Handmaid's Tale dizisinin bu denli başarılı bir sonuç kazanmasında elbette dizinin senaryosunun önemi büyüktür. Dizinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan isim ise Bruce Miller olmuştur. Dizinin ana karakterlerini çok iyi şekilde belirleyerek, 4 sezon boyunca dizinin devam etmesine yardımcı olmuştur. 14 bölümden oluşan dizi ilk olarak senaryosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

The Handmaid's Tale Bütçe ve Hasılatı?

The Handmaid's Tale dizisi ilk bölümlere düşük bir bütçe ile girmiş olsa da ikinci sezondan itibaren 2 kat bir bütçe ile yoluna devam etmiştir. Bu durumdan özellikle dizinin elde ettiği hasılatın payı büyüktür. Her geçen sezon boyunca hasılatını artıran dizi, sezon arasında ve ilerleyen sezonlarda bütçe arttırmaktan da korkmamıştır.