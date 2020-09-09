The Great Seducer dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Great Seducer oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

2018 Yılında ilk kez yayınlanmış olan The Great Seducer, romantik ve drama ağırlıklı bir Kore dizisidir. Genel olarak arkadaşlık ve ilişki üzerine konuların yer aldığı dizide farklı bir hava görmek de mümkündür.

The Great Seducer Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin ana konusunda iki gencin kendilerini bir oyun içinde bulması ve bu oyun sonrasında karşılıklı olarak yaşayacakları aşk yer almaktadır. Ailesi zengin olan ve çocukluktan itibaren arkadaş olan 3 farklı başrol karakteri bulunuyor. Choi Soo- Ji, Lee Se- Joo ve Kwon Shi -Hyun adındaki üç arkadaş birbirlerini sürekli korumakta ve desteklemektedirler. Başka birisini aralarına almayan bu üçlü, bir araya geldiklerinde diğer insanlara çeşitli oyunlar yaparak rahatsızlık verebiliyor.

Choi Soo- Ji Adlı kız karakterin başından geçen kötü bir olay sonrası moralinin bozulduğu ve intikam almak için bir plan yapması olayları başlatmaktadır. Yakın arkadaşı olan Kwon Shi- Hyun’dan yardım alan Soo- Ji, ondan bir kızı kendisine aşık etmesini istemektedir. Bu şekilde kurdukları plan başlar ancak olaylar sandıkları şekilde ilerlemeyecektir. Shi- Hyun kızın ilgisini çekmek için çalışmalara başlar ve kızı kendisine aşık eder. Bu sırada kıza ilgi duymaya başlar ve aralarında bir aşk başlar. Klasik Türk dizi ve filmleri gibi olarak görülse de dizi içerisindeki olayların havayı tamamen değiştiriyor.

The Great Seducer Kaç Bölüm ve Sezon?

İlk 2017 yılında yapımına başlanan The Great Seducer, 2018 yılının başlarında yayınlanmaya başlamıştır. Yalnızca bir sezonu bulunan dizinin toplamda 32 bölümü yer almaktadır.

The Great Seducer Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin toplamda 4 başrol oyuncu kadrosu bulunuyor. Ancak diğer oyuncu kadroları da beğenilen isimler arasında yer almaktadır. Dizideki oyuncu kadrosu ve karakter isimleri şu şekilde:

- Mun Ka- Young: Choi Soo- Ji

- Joy: Eun Tae- Hee

- Kim Min- Jae: Lee Se- Jo

- Woo Do- Hwan: Kwon Shi- Hyun

- Shin Sung- Woo: Kwon Seok- Woo

- Jeon Mi- Sun: Seol Young- Won

- Kim Seo- Hyung: Myung Mi-Ri

- Jeong Ha- Dam: Ko Kyung-Joo

- Moon Hee- Kyung: Oh Se- Ri

- Rie Young- Zin: Jung Na- Yoon

- Hwang Jung- Min: Jo Geun- Sook

- Oh Ha- Nee: Park Hye- Jung

The Great Seducer Yönetmeni Kimdir?

- Kang In

- Dong- Hyeon Lee

The Great Seducer Yapımcısı Kimdir?

- Moon Seok-hwan

- Oh Kwang- hee

The Great Seducer Senaristi Kimdir?

- Pierre Choderlos de Laclos

- Kim Bo- Yeon