The Good Doctor dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Good Doctor oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

2017’de ilk bölümüyle izleyicilerle buluşan dizi, 3 sezon devam ederek, 15,6 milyon izleyiciye ulaştı. Bu izleyici sayısıyla ABC’nin en çok izlenen programlarının başında geliyor. The Good Doctor, 4. sezon onayını da aldı. 4. sezonun ne zaman yayınlanacağı resmi olarak açıklanmasa da Eylül 2020’de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

The Good Doctor Dizisinin Konusu Nedir?

Shaun Murphy (Freddie Highmore), Savant Sendromu‘na sahip otistik bir genç olmasına rağmen, Tıp Fakültesini okuyarak, başarılı bir doktor oluyor. Kendisini çocukluğundan beri tanıyan ve akıl hocalığı yapan Aaron Glassman’ın (Richard Schiff) başkanı olduğu San Jose St. Bonaventure Hastanesi’ne başvuruyor. Çok titiz olan kurul, başvuruyu reddetse de Glassman sayesinde hastanede göreve başlıyor.

Shaun, sorunlu bir çocukluk geçirdiğinden, insanlara karşı mesafeli duruyor ve ilişki kurmakta zorlanıyor. İlk günlerde hastane çalışanlarıyla iyi iletişim kurmak için onlara tıbbi hediyeler veriyor. Dizi, Shaun’un gözüyle tıbbi vakalar, hastalar, hayatları, diğer doktorlar, asistanlar ve hastane çalışanlarını ekrana getiriyor.

The Good Doctor Kaç Bölüm ve Sezon?

2017 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen The Good Doctor’un birinci ve ikinci sezonları 18’er bölümdür. 3. sezon ise 20. bölümdür. Üçüncü sezon 20. bölümle sezon finali yapan dizinin 4. sezon onayı da alındı. 4. sezonun ne zaman yayınlanacağı resmi olarak açıklanmasa da 2020’nin Eylül ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

The Good Doctor Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Freddie Higmore (Shaun Murphy); Dizinin ana karakteri, otistik ve özel yeteneklere sahip genç doktor.

Nicholas Gonzalez (Neil Melendez): Göğüs kalp damar cerrahisi uzman doktoru. Hastanenin avukatı Jessica Preston ile nişanlıdır.

Antonia Thomas (Claire Browne): Asistan doktordur. Shaun’a karşı en yakın ve sıcak davranan kişidir.

Chuku Modu (Jared Kalu): Zengin bir aileye sahip asistan doktordur. .

Beau Garrett (Jessica Preston): Hastanenin kurucusunun torunu ve Dr. Glassman’ın arkadaşıdır.

Hill Harper (Marcus Andrews): Hastanenin cerrahi şefidir. Shaun’un hastanede görev almasına sürekli karşı çıkmaktadır.

Tamlyn Tomita (Allegra Aoki): Hastane yönetim kurulu vakfı başkanıdır.

Richard Schiff (Aaron Glassman); Shaun’u sürekli destekleyen ve arkasında duran doktordur.

The Good Doctor Yönetmeni Kimdir?

Dizinin her bölümünde farklı bir isim görev almıştır. Nestor Carbonell, John Dahl, Steven DePaul, Seth Gordon, Michael Patrick Jann, Mike Listo, David Straiton yönetmen koltuğunda oturan isimlerdir.

The Good Doctor Yapımcısı Kimdir?

House medikal dizisinin yapımcısı olan David Shore, bu dizinin yapımında da görev almış. Linndsay Goodman da dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

The Good Doctor Senaristi Kimdir?

Dizinin yapımcılığını yapan David Shore aynı zamanda senaristliğini de yapmış.