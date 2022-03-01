Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

The Batman ne zaman vizyona girecek?

#Batman#Batman Ne Zaman Vizyona Girecek#Batman Vizyon Tarihi
The Batman ne zaman vizyona girecek

The Batman vizyon tarihi ile gündemde yer alıyor. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran The Batman filmi vizyon tarihi belli oldu. Batman'in nefes kesen hikayesinin anlatıldığı filmin tanıtımının yayınlanmasının ardından, sinema severler The Batman ne zaman çıkacak araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, çok yakında beyazperdede yer alacak The Batman filmi oyuncuları, konusu ve vizyon tarihi...

Haberin Devamı

2022'de yayınlanması merakla beklenen efsane film karakteri The Batman için geri sayım başladı. Fragmanı yayınlanan The Batman filminin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor. Peki The Batman ne zaman çıkacak? İşte The Batman vizyon tarihi, oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

THE BATMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pandemi nedeniyle gösterim tarihi Haziran 2021'den başlayarak iki kez ertelenen The Batman filmi için geri sayım başladı. 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girmesi beklenen filmin yeni tanıtımı yayınlandı. Batman film serisinin reboot'u olan filmin yönetmenliğini, Peter Craig'le birlikte senaryoyu yazan Matt Reeves üstleniyor. Filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson ise Bruce Wayne karakterini canlandıracak.

THE BATMAN OYUNCULARI KİMLER?

Robert Pattinson ana karakter Bruce Wayne / Batman rolünde yer alırken Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis ve Colin Farrell filmin oyuncu kadrosunu oluşturmaktadır.

Haberin Devamı

THE BATMAN FİLMİ KONUSU

The Batman, ikinci yılında suçla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatmaktadır.

THE BATMAN TANITIMI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Batman Ne Zaman Vizyona Girecek#Batman Vizyon Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski