The Affair dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Affair oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2014 yılında gösterime girmiş olan The Affair dizisi, yasak aşkı ele almış olmasına rağmen diğer dizilerden farklıdır. Amerikan yapımı olan The Affair, romantik dizi severler içinde tavsiye ediliyor.

The Affair Dizisinin Konusu Nedir?

Kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin temelini konu alan The Affair dizisinde, evli olan ve evli olmalarına rağmen bir şekilde kendilerini birbirlerine âşık olan çiftin hayat hikâyesini ele alıyor. Noah ve Alison adlı başrol karakterlerinin yer almış olduğu The Affair dizisinde, bu iki çift birbirleri ile yasak aşk yaşamaya başlıyor. Bu yasak aşkın ardından gelişecek olan olaylar, dizinin ana konusunu oluşturuyor. Genel olarak dizi içinde evlilik içindeki yaşanan sorunlar ve sıkıntılar gün yüzüne çıkarılmış. Evli ve 4 çocuğu olan Noah, bir sahil kasabasında tesadüf üzeri Alison ile karşılaşıyor. Alison ise evli ve 2 yıl önce kadar çocuğunu kaybeden acılı bir annedir.

Çocuğunu kaybetmenin de verdiği etkiyle evliliğinde çatlaklar oluşan Alison, Noah ile yakınlaşması sonucunda ondan hoşlanır ve ikili yasak aşka yel açar. Ancak bu yasak aşkın başlaması ile birlikte dizinin ilerleyen bölümlerinde farklı bir cinayet ortaya çıkar ve bu durum olayları tamamen değiştirmekle birlikte büyük kaosun ortaya çıkmasına sebep olur. The Affair dizisinde yalnızca yasak aşk değil, aynı zamanda evlilikler arasındaki anlaşmazlıklar ve çeşitli sorunlara da sıkça değinilmiştir.

The Affair Kaç Bölüm ve Sezon?

Oldukça farklı olay ve drama konularının yer almış olması sebebi ile uzun soluklu diziler arasında yerini almayı başarmış olan The Affair ilk olarak 2014 yılında gösterime girmiştir. Toplamda 5 sezon boyunca yayında kalmayı başarabilmiş olan The Affair dizisinin ilk sezonunda toplam 10 bölüm yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda 12, üçüncü ve dördüncü sezonunda ise 10 bölüm bulunmaktadır. Dizinin son sezonu olan 5. Sezonda ise 11 bölüm yer almaktadır. Kısacası The Affair dizisi toplamda 5 sezon sürmekte ve toplam bölüm sayısı ise 53 olarak görülmektedir.

The Affair Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin iki başrol karakterinden birisi olan Noah Solloway adlı karakteri canlandıran ünlü oyuncu Dominic West’tir. Dizideki diğer kadın başrol Alison Bailey adlı karakteri ise Ruth Wilson canlandırıyor. The Affair dizisinin diğer oyuncu kadrosu ve karakter isimleri şöyle:

- Maura Tierney: Helen Solloway

- Joshua Jackson: Cole Lockhart

- Julia Goldani Telles: Whitney Solloway

- Jake Siciliano

- Jadon Sand: Trevor Solloway

The Affair Yönetmeni Kimdir?

- Jeffrey Reiner

- Colin Bucksey

The Affair Yapımcısı Kimdir?

- Mark Mylod

The Affair Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Hagai Levi, Sarah Treem ve Sarah Sutherland üçlüsü üstlenmiş.