The 100 dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The 100 oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The100 dizisi macera, aksiyon, bilim kurgu ve dram kategorilerinde birleşen, ilk yayın tarihini 19 Mart 2014 yılında gerçekleştiren Amerikan medyası yapımı televizyon dizisidir.

The100 Dizisinin Konusu

Dizinin başlayış noktası, yaklaşık 97 yıl önce dünya üzerinde çıkan küresel nükleer savaşın ardından tüm insanlığın yok olmasıyla başlamaktadır. Küresel sistemin dışında, uydu yörüngelerinde kalan 12 farklı ülke istasyonu, dünyanın radyasyon yayması ve ölümcül derecede tehlikeli olmasından kaynaklı uzay istasyonları üzerinden yeni bir düzen kurarak, yaşamlarına devam etmektedir. Tüm bu istasyonlar Jaha başkanlığında birleşerek, Ark isminde ortak bir istasyon oluştururlar. Uzay boşluğunda var edilmeye çalışılan hayat, sözlü hukuk kurallarıyla ve sınırlı gıda oluşumuyla kendi kendine yetinilmeye çalışılır.

Zaman geçtikçe, istasyonlardaki nüfusun giderek çoğalması ve Ark'ın kaynaklarının bu yüzden tükenmeye başlaması üzerine, Ark komutasında 100 genç mahkumum dünyaya gönderilmesine karar verilir. Dünyaya gidecek olan kişilerin ölüm cezasının yok olacağı belirtilerek, uzun zamandır haber alamadıkları dünyadaki yaşam ve olanakları hakkında bilgi edinebilmek adına, 100 genç uzay gemisiyle Weather Dağı uzağında bir yerde iniş yaparak, nükleer savaşının ardından dünyaya ilk kez adım atarlar.

Dünyaya gönderilen 100 mahkum genç, 97 yıl boyunca radyasyon tehditi yüzünden yaşamak için korku içinde baktıkları gezegende, zamanla topluluk kurma düşüncesiyle birbirlerine girmeye başlayacak ve savaştan kurtulan dünyalılar, yamyamlar ve de dağ adamlarıyla sürekli bir mücadele içinde olacaklardır.

The100 Dizisi Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Nükleer Savaş sonrası birtakım olay örgüsünü anlatan dizi, Kass Morgan'ın kitap serisinden uyarlanarak dizi formatına dönüştürülmüştür. 19 Mart 2014 tarihinde ilk sezon açılışını ve galasını yapan The100, güncel olarak hala devam eden ve yaklaşık 6 sezondur, ekranlarda olan bir televizyon yapımıdır. The CW kanalında yayınlanan ve toplamda 93 bölüm süren dizisinin, bölüm üzerinden süre aralığı ortalama 42 dakikadır. Vancouver, Britanya Kolombiyası, Kanada gibi mekanlarda çekilmiş ve Jason Rothenberg tarafından geliştirilmiştir.

The100 Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Eliza Taylor

Paige Turco

Thomas McDonell

Marie Avgeropoulos

Bob Morley

Henry lan Cusick

Isaias Washington

Dizideki ana karakterler tanıtımına baktığımız zaman ilk başta Ark'ın kurucusu olan Jaha gelmektedir. İstasyonda bulunan tüm halkların lideri konumunda olan Jaha, mantıkla hareket eden ve bu yüzden düşkün olduğu oğlunu da, 100 gencin arasında dünyaya gönderilmesinde karar kılan bir kişiliği yansıtmaktadır. Dr. Abby'nin kızı rolünde karşımıza çıkan ve 100 genç arasında o da dünyaya gönderilen ana karakterimizden biri olan Clarke, zamanla topluluğu ve dünyadaki diğer canlılar üzerinde liderlik yeteneğini bize gösterecek bir karakteri sergileyecektir.

Bunun dışında dünyada savaş sonrası yaşama tutunabilenlerin lideri Lexa, Clarke'nın yakın dostu olan ve onunla birlikte dünyaya gönderilen Finn ve son olarak da uzay istasyonunda gizlice büyütülmek zorunda kalan ve özgürlüğü dünyada bir yerliye aşık olarak Octavia karakteri de dizinin ana karakterlerinden bazılarını oluşturmaktadır.