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teve2’de yepyeni bir program başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Teve2#Bunu Da Konuşalım#Evrim Akın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 14:44

teve2’nin yeni sezonda ekrana getireceği yepyeni yapımlarından biri olan “teve2’de Bunu da Konuşalım” 11 Eylül Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana geliyor.

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Sunuculuğunu ünlü oyuncu ve sunucu Didem Uzel Sarı ile estetik ve güzellik koçu Aylin Çetinkaya’nın yaptığı programda izleyiciler güne keyifle başlarken; ünlü isimlerin renkli sohbetleri ile de güzel vakit geçirecek.

Dopdolu bir içerikle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan “teve2’de Bunu da Konuşalım” da sağlıktan modaya ve spora, güzellikten beslenmeye, pratik yemeklerden muhteşem lezzetlere kadar merak edilen her şey konuşulacak.

“teve2’de Bunu da Konuşalım” ın ilk bölüm konukları ise Dr. Yavuz Dizdar, sevilen sunucu Evrim Akın ve ünlü şef Emir Elidemir olacak.

Sabahlarınıza eğlence ve renk katmaya hazırlanan, “teve2’de Bunu da Konuşalım” 11 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da teve2’de!

teve2’de yepyeni bir program başlıyor

Yayın Tarihi:11 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün
Yayın Saati:09.00

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#Teve2#Bunu Da Konuşalım#Evrim Akın

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