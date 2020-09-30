Teve2 frekans bilgileri! Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal?
Teve2 uyduda hangi kanal sorusu, son günlerde yayın akışı içerisindeki programları ile dikkat çeken Teve2 kanalını izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Digitürk, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo Tv, Türkcell Tv platformlarında bulunan Teve2, uydu frekans bilgileri ile de bulunmadığı alıcılara kolayca eklenebiliyor. Peki, Teve2 frekans bilgileri nedir ve Teve2 D-Smart, Tivibu, Digitürk kaçıncı kanal? İşte, o bilgiler
Teve2 frekans bilgileri, uydu alıcılarına bu kanalı eklemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. D-Smart, Digitürk, Tivibu üzerinden de izlenebilen Teve2 kanalı, internet canlı yayını aracılığıyla resmi internet sitesinde de takip edilebiliyor. Peki, Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal? İşte, Teve2 frekans bilgileri
TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ
Teve2 frekans bilgilerini uydunuza eklemek için aşağıdaki 2 seçenekten birisini tercih edebilirsiniz.
|TURKSAT 4A
|42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
|TURKSAT 4A
|42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk
TEVE 2 D-SMART, TİVİBU, TÜRKSAT KABLO TV, TURKCELL TV, DİGİTÜRK KAÇINCI KANAL?
Teve2'yi platformlarda izlemek istiyorsanız aşağıdaki kanal bilgilerinden faydalanabilirsiniz.
|D-SMART
|21. Kanal
|DIGITURK
|54. Kanal
|TURKSAT KABLO TV
|32. Kanal
|TIVIBU
|IPTV ve Uyduda SD yayını 356. Kanalda, Uyduda HD yayını 62. Kanalda...
|TURKCELL TV+
|32. Kanal
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