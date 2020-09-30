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Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Teve2 frekans bilgileri! Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal?

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Teve2 frekans bilgileri! Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal?
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Teve2 uyduda hangi kanal sorusu, son günlerde yayın akışı içerisindeki programları ile dikkat çeken Teve2 kanalını izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Digitürk, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo Tv, Türkcell Tv platformlarında bulunan Teve2, uydu frekans bilgileri ile de bulunmadığı alıcılara kolayca eklenebiliyor. Peki, Teve2 frekans bilgileri nedir ve Teve2 D-Smart, Tivibu, Digitürk kaçıncı kanal? İşte, o bilgiler

Teve2 frekans bilgileri, uydu alıcılarına bu kanalı eklemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. D-Smart, Digitürk, Tivibu üzerinden de izlenebilen Teve2 kanalı, internet canlı yayını aracılığıyla resmi internet sitesinde de takip edilebiliyor. Peki, Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal? İşte, Teve2 frekans bilgileri

TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

Teve2 frekans bilgilerini uydunuza eklemek için aşağıdaki 2 seçenekten birisini tercih edebilirsiniz.

TURKSAT 4A       42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
TURKSAT 4A       42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6     Modülasyon DVB S2-8PSk 

TEVE 2 D-SMART, TİVİBU, TÜRKSAT KABLO TV, TURKCELL TV, DİGİTÜRK KAÇINCI KANAL?

Teve2'yi platformlarda izlemek istiyorsanız aşağıdaki kanal bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

D-SMART             21. Kanal
DIGITURK            54. Kanal
TURKSAT KABLO TV       32. Kanal 
TIVIBU               IPTV ve Uyduda SD yayını 356. Kanalda, Uyduda HD yayını 62. Kanalda...
TURKCELL TV+    32. Kanal
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