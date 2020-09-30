Teve2 frekans bilgileri! Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal?

Teve2 frekans bilgileri, uydu alıcılarına bu kanalı eklemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. D-Smart, Digitürk, Tivibu üzerinden de izlenebilen Teve2 kanalı, internet canlı yayını aracılığıyla resmi internet sitesinde de takip edilebiliyor. Peki, Teve2 D-Smart, Digitürk, Tivibu kaçıncı kanal? İşte, Teve2 frekans bilgileri

TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

Teve2 frekans bilgilerini uydunuza eklemek için aşağıdaki 2 seçenekten birisini tercih edebilirsiniz.

TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE 2 D-SMART, TİVİBU, TÜRKSAT KABLO TV, TURKCELL TV, DİGİTÜRK KAÇINCI KANAL?

Teve2'yi platformlarda izlemek istiyorsanız aşağıdaki kanal bilgilerinden faydalanabilirsiniz.