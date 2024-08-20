Tesla filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Tesla filmi oyuncuları...

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Tesla filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Michael Almereyda'nın yönettiği hem de senaryasonu yazdığı film 2020 yılında vizyona girdi.

TESLA FİLMİ KONUSU (HİKAYESİ) NEDİR?

Yönetmenliğini Michael Almereyda'nın yaptığı film, Nicola Tesla'nın, Thomas Edison ve J.P. Morgan’ın Anna ile bir araya gelmeleri, bununla birlikte olanlara ve yaşadığı zorluklara odaklanıyor.

TESLA FİLMİ OYUNCULARI

Ethan Hawke

Kyle MacLachlan

Eve Hewson

Jim Gaffigan

Josh Hamilon

Donnie Keshawarz