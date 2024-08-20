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Tesla filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Tesla filmi oyuncuları...

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#Tesla Filmi#Tesla Oyuncuları#Ethan Hawke
Tesla filmi konusu nedir, ne zaman çekildi Tesla filmi oyuncuları...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 17:57

Tesla filmi, bir kez daha TV ekranlarına geliyor. Ünlü mucit Nikola Tesla'nın yaşamına ve bilimsel çalışmalarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Michael Almereyda oturuyor. Biyografi ve dram türündeki yapım 2020 yılında vizyona girdi. Peki Tesla filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Tesla filmi oyuncuları...

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Tesla filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Michael Almereyda'nın yönettiği hem de senaryasonu yazdığı film 2020 yılında vizyona girdi.

TESLA FİLMİ KONUSU (HİKAYESİ) NEDİR?

Yönetmenliğini Michael Almereyda'nın yaptığı film, Nicola Tesla'nın, Thomas Edison ve J.P. Morgan’ın Anna ile bir araya gelmeleri, bununla birlikte olanlara ve yaşadığı zorluklara odaklanıyor.

TESLA FİLMİ OYUNCULARI

Ethan Hawke
Kyle MacLachlan
Eve Hewson
Jim Gaffigan
Josh Hamilon
Donnie Keshawarz

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#Tesla Filmi#Tesla Oyuncuları#Ethan Hawke

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