Teşkilat'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor? Yeni sezondan 2. fragman yayınlandı

Güçlü kadrosu ile merakla beklenen, MİT'in perde arkasını gözler önüne seren dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1'de diziseverlerle buluşuyordu. Kısa zaman önce sezon finali yapan dizinin yeni sezonundan 2. fragman paylaşıldı. İşte, Teşkilat yeni sezon fragmanları...

İLK FRAGMAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANDI

TRT 1 ekranlarında geçen sene başlayan ve ilgiyle izlenen "Teşkilat" dizisinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı.

Aksiyon sahneleri ve görsel efektleriyle dikkati çeken fragmanda, yeni sezonda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı.

İKİNCİ FRAGMAN DA YAYINLANDI

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü anlatan, yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizi, yenilenen mekanları ve sıra dışı hikayesiyle 26 Eylül Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

En lezzetli yemek tarifleri burada