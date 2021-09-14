Teşkilat'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor? Yeni sezondan 2. fragman yayınlandı
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezonu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor?
Güçlü kadrosu ile merakla beklenen, MİT'in perde arkasını gözler önüne seren dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1'de diziseverlerle buluşuyordu. Kısa zaman önce sezon finali yapan dizinin yeni sezonundan 2. fragman paylaşıldı. İşte, Teşkilat yeni sezon fragmanları...
İLK FRAGMAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANDI
TRT 1 ekranlarında geçen sene başlayan ve ilgiyle izlenen "Teşkilat" dizisinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı.
Aksiyon sahneleri ve görsel efektleriyle dikkati çeken fragmanda, yeni sezonda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı.
İKİNCİ FRAGMAN DA YAYINLANDI
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü anlatan, yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizi, yenilenen mekanları ve sıra dışı hikayesiyle 26 Eylül Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.