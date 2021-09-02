Teşkilat'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı

Aksiyon sahneleri ve görsel efektleriyle dikkati çeken fragmanda, yeni sezonda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı. Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü anlatan, yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizi, yenilenen mekanları ve sıra dışı hikayesiyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat'ın yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon bölümlerinin kısa süre içinde diziseverlerle buluşacağı tahmin ediliyor.

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