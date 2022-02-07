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Teşkilat 33. son bölüme Ceren'in ailesinin katilini öğrenmesi damga vurdu! İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

#Teşkilat#Dizi#Televizyon
Teşkilat 33. son bölüme Cerenin ailesinin katilini öğrenmesi damga vurdu İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat 33. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için internet platformundan yayınlandı. Pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın 6 Şubat tarihli son bölümünde Ceren'in Hulki'ye babasını öldürdüğünü söylemesi dikkat çekti. Elçi’nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşerken Ceren'in de ailesini kimin öldürdüğü öğrenmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Teşkilat son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Teşkilat son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi oyuncuların yer aldığı, TRT 1 ekranlarında 6 Şubat Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 33. son bölümünde Yıldırım’ın Ceren'e ailesi Halit Başkan tarafından öldürüldüğünü söylemesi kafaları karıştırdı. Nemesis’in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra'nın ölümün eşiğine gelmesi ise heyecan dolu anlara neden oldu.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elçi’nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis’in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye’yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur. Ekip, Yıldırım’ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

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Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım’ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis’in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat’ın yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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#Teşkilat#Dizi#Televizyon

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