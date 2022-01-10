Teşkilat 29. son bölümde Serdar'a şok kumpas! İşte Teşkilat son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Teşkilat son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi oyuncuların yer aldığı, TRT 1 ekranlarında 9 Ocak Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 29. son bölümünde pusuya düşen Serdar'ın Ceren tarafından vurulup vurulmayacağı merak dolu anlara neden oldu. Elçi’nin öldüğünü sanan ekibin büyük bir cenderenin ortasında, kalması ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Teşkilat son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi’nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi’nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım’ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

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Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir. Elçi’nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI