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Teşkilat 18. son bölüme Zehra'nın bulduğu görüntüler damga vurdu... İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

#Teşkilat#Trt1#Dizi
Teşkilat 18. son bölüme Zehranın bulduğu görüntüler damga vurdu... İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat 18. bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın 17 Ekim tarihli son bölümüne kızına kavuşmak için evine dönen Zehra'nın eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntüler damga vurdu. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar’ın Ceren'le ilgili şüpheleri sonrası ulaştığı bilgiler çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Tüm bunların ardından dizinin 19. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Teşkilat 18. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Teşkilat son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında 17 Ekim Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 18. son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Komisyon toplantısında Simon’a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilirken, Zehra'nın rehin alınması merak konusu oldu. Teşkilat 18. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komisyon toplantısında Simon’a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

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Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar’ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

TEŞKİLAT 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Teşkilat#Trt1#Dizi

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