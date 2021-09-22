Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

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Teşkilat 2. Sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezonda geniş bir kitleye ulaşan Teşkilat ne zaman başlıyor? İşte Teşkilat yeni sezon ile ilgili merak edilenler…

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, DenizBaysal Yurtçu, Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı TRT1 ekranlarının fenomen dizilerinden Teşkilat yeni sezon 26 Eylül Pazar günü izleyicisiyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon, pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat'ın yeni sezonuna, rol aldığı dizilerdeki etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan usta oyuncu Gürkan Uygun dahil oluyor.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Serdar (Çağlar Ertuğrul)

Teşkilatın en gözde istihbaratçılarından biridir. Almanya’da 10 yaşındayken ailesinin neo-nazilerin saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine yurda getirilmiş ve Mete Bey’in gözetimi altında büyütülmüştür. Ekibin karizmatik lideri Serdar, çocukluktan itibaren tam donanımlı bir teşkilatçı olarak yetiştirilmiş, yakın dövüş ve silah kullanımında tam bir ustadır.

Zehra (Deniz Baysal)

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Ekipte mantığın temsilcisi olan Zehra, zekâsı ve sakinliğiyle tanınır. En şiddetli krizlerde bile sakin kalabilen Zehra, gerçekçi ve rasyonel kararlar alan bir istihbaratçıdır.

Mete Bey (Mesut Akusta)

Ekibin akıl hocası ve kurucusu Mete Bey, tam bir devlet adamıdır. Devletin bekası için her şeyini ortaya koyan bir karakterdir ve stratejik düşünme yeteneğiyle dikkat çeker. Entelektüel birikimli sofistike kişiliği ile de işinde farklı bakış açıları geliştirebilmektedir.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu)

Serdar’ın aşık olduğu sevgilisi Ceren, çekici ve sempatik bir kadındır. Mutfakta mucizeler yaratan ve yaptığı Fransız soslarını satarak hayatını sürdüren Ceren, karakterinde görünenden fazlasını barındırmaktadır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman)

Ekibin yaşlı kurdu Hakkı, tam bir insan sarrafıdır. Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde de uzmanlık geliştirmiştir. Takip konusunda teşkilatın en iyisi olarak bilinir.

Pınar (Ezgi Şenler)

Kılık değiştirme ve plastik makyaj uzmanıdır. Kılıktan kılığa girebilmesiyle tanınan Pınar, aslen oyuncu olmak isterken kendini istihbaratçı olarak bulmuştur. Ekibin sivil ayaklı operasyonlarında en önemli role sahiptir.

Zayed Fadi (Mehmet Usta)

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Çocukluğu Filistin’de yoksulluk içinde geçen Zayed Fadi, annesini parasızlık yüzünden tedavi ettiremediği için kaybetmiş ve daha o küçük yaşta ne pahasına olursa olsun “güç” ve para sahibi olmayı kafaya koymuş. Ona göre güce ve paraya ulaşmak için yapılan her şey mubah. Ortadoğu’da çevrilen bütün kirli işlerin taşeronu. Zeki, kibirli ve acımasız.

Hulki (Nihat Altınkaya)

Hırslı bir yapıya sahip Hulki, yerinde duramayan hiperaktiftir bir karakterdir. Silahlara merakıyla bilinir. Yakın dövüş ve ileri sürüş teknikleri konusunda da uzmandır.

Uzay (Serdar Yeğin)

ODTÜ istatistik mezunu, Yale’de doktora yapmış parlak bir zihindir. Ekibin analistidir. Operasyonların planlanması, gelişmelerin en doğru okumasını o yapar ve ekip operasyondayken hep bir adım sonrasını da o planlar.

Gürcan (Ahmet Uğur Say)

Ekibin siber uzmanı olan Gürcan, sempatik bir kişiliktir. Gerçek bir hacker olan Gürcan’ın bilgisayarlardan telefonlara, sızamayacağı elektronik cihaz yok.

Adem Seyhan (Yavuz Bingöl)

Emekli bir MİT mensubudur olarak, teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isimdir. Uçan kuştan haberi olur ama küçük bir tespih dükkanında kendi halinde bir yaşam sürmektedir. Serdar’ın her daim danıştığı, ağabeyi yerine koyduğu bir karakterdir.

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Teşkilat’ın yeni sezonuna ünlü oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav kadroya dahil oldu.

Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan’la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek.

Hakan Boyav, Sadık nam-ı diğer Tövbekar karakteriyle Yıldırım’ın geçmişinde kilit bir noktada duracak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON FRAGMANI