Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

İzleyiciden tam not alan Teşkilat, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Ayrıca MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler, İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşuyor.

Büyük beğeni toplayan dizide Milli İstihbarat Teşkilatı'nın perde arkası gözler önüne seriliyor. 7 vatan sevdalısı"ndan oluşan özel bir ekibin mücadelesi anlatılıyor.

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor..

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