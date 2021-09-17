Teşkilat dizisi yeni bölüm ilk fragmanı ekrana geldi... Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Annesini başına keserle vurarak öldürmüştü TutuklandıAnnesini başına keserle vurarak öldürmüştü! Tutuklandı#Çanakkale
MSB duyurdu Yunanistana geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandıMSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı#Milli Savunma Bakanlığı
Mucize kavuşma 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndüMucize kavuşma! 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndü#İskoçya
Son dakika: BM Güvenlik Konseyinden flaş Afganistan kararıSon dakika: BM Güvenlik Konseyi'nden flaş Afganistan kararı!#Afganistan
Sabahın erken saatlerinde başlıyor Alışveriş için Bulgaristandan resmen akın ediyorlarSabahın erken saatlerinde başlıyor! Alışveriş için Bulgaristan'dan resmen akın ediyorlar#Edirne Alışveriş
A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir? Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...#Stefan Kuntz
Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Ligin takibindeGalatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Lig'in takibinde #Galatasaray
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyorİngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor #PRENS ANDREW
Son dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenlemeSon dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenleme#Tüketici Kredisi
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Teşkilat dizisi yeni bölüm ilk fragmanı ekrana geldi... Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor?

#Teşkilat Dizisi Yeni Bölüm#Seohaber#İcerikhaber
Teşkilat dizisi yeni bölüm ilk fragmanı ekrana geldi... Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor

TRT1'de yayımlanan Teşkilat dizisi 14. bölümüyle sezona ara vermişti. Eylül ayında birçok dizinin ekran macerasına başlaması ardından Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi de merak konusu olmuştu. Yeni sezonunun ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Teşkilat dizisinin 2. sezon tarihi de kesinleşmiş oldu. Peki, Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Haberin Devamı

TRT1'de yayımlanan Teşkilat dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tarihi de netleşmiş oldu. Çağlar Ertuğrul; Deniz Baysal Yurtcu; Mesut Akusta; Gürkan Uygun gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizi 26 Eylül'de TRT'de olacak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat dizisi 15. bölümüyle 2. sezonun açılışını yapmaya hazırlanıyor. 2. sezonda kadrosuna Gürkan Uygun'u da dahil eden Teşkilat, 26 Eylül Pazar günü TRT1'de olacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teşkilat Dizisi Yeni Bölüm#Seohaber#İcerikhaber