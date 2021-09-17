Teşkilat dizisi yeni bölüm ilk fragmanı ekrana geldi... Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor?

Haberin Devamı

TRT1'de yayımlanan Teşkilat dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tarihi de netleşmiş oldu. Çağlar Ertuğrul; Deniz Baysal Yurtcu; Mesut Akusta; Gürkan Uygun gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizi 26 Eylül'de TRT'de olacak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat dizisi 15. bölümüyle 2. sezonun açılışını yapmaya hazırlanıyor. 2. sezonda kadrosuna Gürkan Uygun'u da dahil eden Teşkilat, 26 Eylül Pazar günü TRT1'de olacak.