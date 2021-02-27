Teşkilat dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte TRT1'in yeni dizisi Teşkilat'ın oyuncu kadrosu ve konusu

TRT 1'de yayınlanacak olan Teşkilat dizisinde ilk görüntüler yayınlandı. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda Ankara'da başlayan dizide MİT'in bir anlamda perde arkası gözler önüne serilecek. Pazar akşamları yayınlanacak olan dizide nefes kesen anlar ekranlara gelecek. İlk tanıtım fragmanı yayınlanan Teşkilat'ta "Devlet sırrı namustur." sözleri dikkat çekti. Fragmanda uçak kazasından bahsedilmesi ise şimdiden merak uyandırdı.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1'de olacak.

TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

TRT'in yeni dizisi Teşkilat'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler;

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.

OYUNCULARI KİMLER?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.