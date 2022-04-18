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Teşkilat 43. son bölüme Ceren'in intiharı mı etti? İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

#Teşkilat#Dizi#Televizyon
Teşkilat 43. son bölüme Cerenin intiharı mı etti İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat 43. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Her hafta pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın 17 Nisan tarihli son bölümünde Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenen Serdar'ın peşine Alman istihbaratı düşerken, Ceren'in babasının Halit başkan olduğunu öğrenmesi heyecanlı gelişmelerden oldu. Final anında ise Ceren'in bomba ile intihara kalkışması ekranlara damga vurdu. Peki, Ceren ölecek mi? İşte, Teşkilat 43 bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Teşkilat son bölüm izleme ekranı yayınlandı. TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ta bu hafta Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokarken Ceren'in ekibe yardım etmesi ve tüm gerçekleri öğrenmesi ekranlara damga vurdu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar, Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar’ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar’ın peşine düşmüştür.

Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

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TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Teşkilat’ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç,Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Teşkilat’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturuyor.

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#Teşkilat#Dizi#Televizyon

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