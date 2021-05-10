Teşkilat 10. son bölümde ekip Fadi'yi köşeye sıkıştırdı... İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat son bölümü tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 9 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde Koral Sistemlerinin sınır bölgesine gönderilmesi dikkat çekti. Türk üssüne yapılacak yeni bir saldırının istihbaratı ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakırken final anında yapılan görüşme çarpıcı anlardan oldu.

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TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

TEŞKİLAT 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekibin Türkiye’ye dönüşünün ardından Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.

Suriye’ye Giden Fadi Köşeye Sıkışıyor

Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip Fadi’nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir. Muhasebecinin Suriye’ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi’ye ulaşmak için ekibi Suriye’ye gönderir.

Ceren, Koral Sistemlerinin Peşinde

Ceren, Şef’ten aldığı talimatla KORAL’ın kurulumuna ait kritik bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip, KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağıyla birlikte Suriye’ye ulaşır ve havalimanında kurdukları düzenekle Fadi’nin muhasebecisini dinlemeye başlar. Dinledikleri konuşmalardan Fadi’nin Suriye’ye geleceğini öğrenirler. Muhasebecinin bir zaafını tespit eden ekip, Fadi’yi ortadan kaldırmak üzere zekice bir oyun kurar.

Ekip Zorlu Bir Tercih Yapmak Zorunda

Fadi’nin Suriye’ye geliş amacının da KORAL sistemlerini etkisiz hale getirmek olduğu ortaya çıkar. Türk üssüne yapılacak yeni bir saldırının istihbaratı ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır...

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