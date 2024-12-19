Teselliyi eski aşkında buldu… Düğünden önce terk edilen gözü yaşlı gelin anne oldu!

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Hayranları onların bu mutlu gününü merakla beklerken gelen haber ise herkesi şaşkına çevirecekti. Summer House dizisinin iki sevilen başrol oyuncusu ekran karşısına geçtikten sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamış, 4 yıl sonra da yuva kurmaya karar vermişti.

Lindsay Hubbard, dört yıllık sevgilisi ve evlenmek üzere olduğu nişanlısı Carl Radke tarafından evlenmelerine sayılı günler kala terk edilmişti

Lindsay Hubbard, büyük bir aşk yaşadığı ve kısa bir süre sonra evleneceği nişanlısı Carl Radke tarafından düğünden önce terk edildi. “Sevgilim beni gelinliğimle gördüğünde ağlasın istiyorum” dediği gelinliği de dolapta asılı kaldı…

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Geçen yılın eylül ayında yaşanan bu büyük skandalın ardından sessizliğe bürünen Lindsay Hubbard aradan bir sene geçtikten sonra bir kızı olduğunu söyleyerek ortaya çıkmış, herkesi bir kez daha şaşkına çevirmişti.

Lindsay Hubbard geçirdiği zor günlerin ardından doğum odasında da duygusal anlar yaşadı

Ünlü oyuncu 8 Aralık’ta doğan kızının fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Hem de hastanedeki doğum odasından.

38 yaşındaki Hubbard, bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra hastane yatağında uzanırken kalbinin üzerine yatırdığı kızının adının Gemma olduğunu açıkladı ve Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaşarak ona “Dünyaya hoş geldin kızım” diye seslendi.

Lindsay Hubbard temmuz ayında hamile olduğunu açıklamış ancak bebeğinin babasının kim olduğunu sır gibi saklamıştı.

Ünlü oyuncu kızı Gemma'nın babasının doğum gününü de bu fotoğrafla kutlamış, ona "Bu yola seninle çıktığımız için çok mutluyum" diye seslenmişti

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“O mahremiyetine çok önem veren bir insan ve işi yüzünden ortalıkta görünemiyor” diyen Hubbard “Bebeğimin babasını onun bu isteğine saygı duyduğum için açıklamıyorum” sözleriyle hayranlarını merakta bırakmıştı.

Bu gizemli yeni sevgilinin kimliği ise bebek haberiyle birlikte ortaya çıktı. Düğününe sayılı günler kala terk edilmenin acısını atlatmak isteyen ünlü yıldız kırılan kalbini tanıdık bir omza yaslanarak atlatmıştı.

Lindsay Hubbard bebeğinin babası olan Turner Kufe'nin fotoğrafını bu şekilde paylaşmış ve onun yüksek mevkide bir işi olduğunu söyleyerek mahremiyetine saygı göstermek istiyorum demişti

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Lindsay Hubbard, nişanlısı Carl Radke tarafından terk edildikten sonra teselliyi eski erkek arkadaşı Turner Kufe’de bulmuştu. Yıllar önce aşk yaşayıp ayrılan ikili iptal olan düğünden sonra bir araya geldi.

Ve geçen bir yılda hem bu büyük acının ardından aşklarını yeniden canlandırdı hem de ellerini çabuk tutarak bir de çocuk sahibi oldular.

Lindsay Hubbard, nişanlısı Carl Radke tarafından olabilecek en kötü şekilde ve en kötü zamanda terk edilmenin acısını eski aşkıyla çocuk yaparak çıkarmış oldu