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'Teşekkürler sevgilim'

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#Sezgi Sena Akay#Erdinç Acar#Doğum Günü
Teşekkürler sevgilim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 08:11

Oyuncu, model Sezgi Sena Akay, 30’uncu yaşını geçtiğimiz gün sevgilisi Erdinç Acar’ın organize ettiği partiyle kutladı.

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Arkadaşlarının da katıldığı partide eğlenceli saatler geçiren ünlü oyuncu, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak sevgilisine teşekkür etti:

Teşekkürler sevgilim


“30 yaşımın en güzel hediyesi olduğun için, benim her zaman yanımda olup sevgini en derinden hissettirdiğin için, gülen yüzünle, kalbinle, karakterinle benim her şeyim olduğun için ve tabii ki bu özel gece için sana çok çok çook teşekkür ederim sevgilim. İyi ki geldin hayatıma.”

Teşekkürler sevgilim

 

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#Sezgi Sena Akay#Erdinç Acar#Doğum Günü

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