'Teşekkürler sevgilim'

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Arkadaşlarının da katıldığı partide eğlenceli saatler geçiren ünlü oyuncu, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak sevgilisine teşekkür etti:

“30 yaşımın en güzel hediyesi olduğun için, benim her zaman yanımda olup sevgini en derinden hissettirdiğin için, gülen yüzünle, kalbinle, karakterinle benim her şeyim olduğun için ve tabii ki bu özel gece için sana çok çok çook teşekkür ederim sevgilim. İyi ki geldin hayatıma.”