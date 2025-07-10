×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Ya anne olamazsam' diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Olivia Culpo#Christian Mccaffrey#Hamile Ünlüler
Ya anne olamazsam diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:15

Katıldığı güzellik yarışmasını kazanıp ABD’nin en güzeli seçildikten sonra Kainat Güzellik Yarışması’nda da taç takan güzel model ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Önce Amerika’nın en güzeli seçilen sonra da 2012’de Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanarak çifte tacını takan ünlü model şimdilerde bambaşka bir sevinç yaşıyor.

Olivia Culpo, bir yandan modellik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken Amerikan futbolu yıldızı olan sevgilisi Christian McCaffrey’le nikah masasına oturup yuvasını kurmuştu.

Ya anne olamazsam diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın

Çiftin rüya düğünleri hâlâ hafızalardan silinmemişken bir yıl içinde müjdeli haberi de verdiler.

Güzel yıldız mart ayında hamilelik haberini verdi, sonra da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla büyüyen karnını sergileyip hamilelik serüvenini hayranlarıyla paylaştı.

Haberin Devamı

Ya anne olamazsam diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın

Geçtiğimiz gün son halini paylaşan Olivia Culpo “Hayatımın en büyük ayrıcalığı, bu vücudun bebeğim için bir yuva haline gelmesini izlemek oldu” yazdı.

Fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü görülen ünlü modelin doğumuna çok az zaman kaldığı da böylece ortaya çıktı.

Ya anne olamazsam diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın

Hatta hayranları karnının ne kadar büyük olduğunu görünce Olivia Culpo’nun ikiz bebek beklediğini düşünmeye başladı.

Gözden KaçmasınTescilli güzel müstakbel kocası için çok dua etmiş: İstediğim şeyleri kağıda yazdım ve olduTescilli güzel müstakbel kocası için çok dua etmiş: İstediğim şeyleri kağıda yazdım ve oldu!Haberi görüntüle

33 yaşındaki Culpo ve 29 yaşındaki ünlü futbolcu Christian McCaffrey’le 2019'dan beri birlikteydi. Çift 2023’te nişanlanmış ve 2024’ün haziran ayında evlenmişti.

Ya anne olamazsam diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın

Olivia Culpo daha önce geçirdiği bazı rahatsızlıklardan dolayı belki de hiçbir zaman anne olamayacağından korkuyor, bu yüzden gözyaşı döktüğünü de saklamıyordu.

Uzunca bir süredir Endometriozis (yumurtalıklar ve fallop tüpleri etkileyen ve kısırlığa yol açabilen bir hastalık) hastalığıyla savaşan ve bunun annelik şansını elinden almasından korkan tescilli güzel hemen bebek çalışmalarına başlayacaklarını söylemişti.

Haberin Devamı

Ya anne olamazsam diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın

Çift verdikleri sözü tuttu ve evlendikten bir yıl sonra bebek müjdesini verdiler… Şimdi ise ilk çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla beklemeye başladılar…

Gözden KaçmasınÖnce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacakÖnce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Olivia Culpo#Christian Mccaffrey#Hamile Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!