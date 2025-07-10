'Ya anne olamazsam' diye ağlıyordu… Karnı iyice büyüdü, heyecan başladı: Doğum çok yakın!

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Önce Amerika’nın en güzeli seçilen sonra da 2012’de Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanarak çifte tacını takan ünlü model şimdilerde bambaşka bir sevinç yaşıyor.

Olivia Culpo, bir yandan modellik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken Amerikan futbolu yıldızı olan sevgilisi Christian McCaffrey’le nikah masasına oturup yuvasını kurmuştu.

Çiftin rüya düğünleri hâlâ hafızalardan silinmemişken bir yıl içinde müjdeli haberi de verdiler.

Güzel yıldız mart ayında hamilelik haberini verdi, sonra da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla büyüyen karnını sergileyip hamilelik serüvenini hayranlarıyla paylaştı.

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Geçtiğimiz gün son halini paylaşan Olivia Culpo “Hayatımın en büyük ayrıcalığı, bu vücudun bebeğim için bir yuva haline gelmesini izlemek oldu” yazdı.

Fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü görülen ünlü modelin doğumuna çok az zaman kaldığı da böylece ortaya çıktı.

Hatta hayranları karnının ne kadar büyük olduğunu görünce Olivia Culpo’nun ikiz bebek beklediğini düşünmeye başladı.

33 yaşındaki Culpo ve 29 yaşındaki ünlü futbolcu Christian McCaffrey’le 2019'dan beri birlikteydi. Çift 2023’te nişanlanmış ve 2024’ün haziran ayında evlenmişti.

Olivia Culpo daha önce geçirdiği bazı rahatsızlıklardan dolayı belki de hiçbir zaman anne olamayacağından korkuyor, bu yüzden gözyaşı döktüğünü de saklamıyordu.

Uzunca bir süredir Endometriozis (yumurtalıklar ve fallop tüpleri etkileyen ve kısırlığa yol açabilen bir hastalık) hastalığıyla savaşan ve bunun annelik şansını elinden almasından korkan tescilli güzel hemen bebek çalışmalarına başlayacaklarını söylemişti.

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Çift verdikleri sözü tuttu ve evlendikten bir yıl sonra bebek müjdesini verdiler… Şimdi ise ilk çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla beklemeye başladılar…