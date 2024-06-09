Ters Yüz filmi konusu ve karakterleri: Ters Yüz (Inside Out) filmi hikayesi nedir, seslendirenler kimler?

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Ters Yüz filmi konusu ve karakterleri merak ediliyor. Now TV akışı ile ekranlara gelecek film saat 20.00'de başlayacak. 3 boyutlu bilgisayar animasyonu komedi-drama filmi olan Ters Yüz, 88. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film ödülünü kazandı ve En İyi Özgün Senaryo dalında aday gösterildi. İşte ayrıntılar...
TERS YÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yeri geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.
TERS YÜZ FİLMİ SESLENDİRENLER
Amy Poehler: Neşe
Phyllis Smith: Üzüntü
Richard Kind: Bing Bong
Bill Hader: Korku
Lewis Black: Öfke
Mindy Kaling: Tiksinti
Kaitlyn Dias: Riley
Diane Lane: Anne
Kyle MacLachlan: Baba
Filmin Türkçe seslendirenleri;
Aysun Topar: Neşe.
Murat Şen: Korku.
Suzan Acun: Tiksinti.
Ercan Demirel: Öfke.
Gupse Özay: Üzüntü
Mısra Balkan: Riley.
Özden Ayyıldız: Anne.
Ali Ekber Diribaş: Baba