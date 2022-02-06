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Ters Yüz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ters Yüz animasyon filmi özeti ve seslendirenler

#Ters Yüz Filmi#Ters Yüz Filmi Konusu#Ters Yüz Filmi Seslendirenler
Ters Yüz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler İşte Ters Yüz animasyon filmi özeti ve seslendirenler

Orjinal adı Inside Out olan animasyon filmi Ters Yüz teleivzyon ekranlarına geliyor. Yönetmenliğini Pete Docter'ın yaptığı 2015 yapımı film oldukça beğeni topluyor. Peki Ters Yüz filmi konusu nedir, seslendiren oyuncuları kimler? işte Ters Yüz filmi hakkında bilgiler...

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Pixar Animasyon Stüdyoları tarafından üretilmiş 3 boyutlu bilgisayar animasyonu komedi-drama filmi olan Ters Yüz konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Eleştirmenler tarafından da beğenilen film 73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film ödülünü aldı. Ayrıca 88. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film ödülünü kazandı ve En İyi Özgün Senaryo dalında aday gösterildi. Pixar Animasyon Stüdyoları'nın 15. uzun metrajlı filmi ve Pixar'ın 2012 yapımı Cesur adlı animasyon filminden sonraki kadın başrolün oynandığı ilk filmidir.

TERS YÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yeri geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.

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TERS YÜZ FİLMİ SESLENDİRENLER

Amy Poehler: Neşe

Phyllis Smith: Üzüntü

Richard Kind: Bing Bong

Bill Hader: Korku

Lewis Black: Öfke

Mindy Kaling: Tiksinti

Kaitlyn Dias: Riley

Diane Lane: Anne

Kyle MacLachlan: Baba

Filmin Türkçe seslendirenleri;

Aysun Topar: Neşe.

Murat Şen: Korku.

Suzan Acun: Tiksinti.

Ercan Demirel: Öfke.

Gupse Özay: Üzüntü

Mısra Balkan: Riley.

Özden Ayyıldız: Anne.

Ali Ekber Diribaş: Baba

 

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