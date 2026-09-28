Termosuyla geziyor

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 08:46
“Satıcının Ölümü” adlı tiyatro oyununda birlikte rol alan Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor geçtiğimiz gün prova için bir araya geldi.
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İki oyuncu, Zorlu AVM’de verdikleri kahve molasında görüntülendi. Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen ikili, muhabirlerin objektifine de poz verdi.
Kahveye olan ilgisiyle bilinen Halit Ergenç, yine termosunu yanından ayırmamıştı...