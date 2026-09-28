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Termosuyla geziyor

Güncelleme Tarihi:

#Halit Ergenç#Zerrin Tekindor#Tiyatro Oyunu
Termosuyla geziyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 08:46

“Satıcının Ölümü” adlı tiyatro oyununda birlikte rol alan Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor geçtiğimiz gün prova için bir araya geldi.

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 İki oyuncu, Zorlu AVM’de verdikleri kahve molasında görüntülendi. Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen ikili, muhabirlerin objektifine de poz verdi.

Termosuyla geziyor

Kahveye olan ilgisiyle bilinen Halit Ergenç, yine termosunu yanından ayırmamıştı...

 

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#Halit Ergenç#Zerrin Tekindor#Tiyatro Oyunu

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