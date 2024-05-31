Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu nedir, ne zaman çekildi? Terminatör: 5 Yeniden Doğuş oyuncu kadrosu ve karakterleri...

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Terminatör 5: Yeniden Doğuş, tekrar televizyon ekranlarına geliyor. ATV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak filmin kadrosunda Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney gibi isimler yer alıyor. Serinin beşinci filminin yönetmen koltuğunda Alan Taylor bulunuyor. İşte Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu ve oyuncuları...

TERMİNATÖR 5: YENİDEN DOĞUŞ KONUSU VE HİKAYESİ

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. John Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

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TERMİNATÖR 5: YENİDEN DOĞUŞ OYUNCULARI

Arnold Schwarzenegger

Emilia Clarke

Jason Clarke

Jai Courtney

Lee Byung-Hun

Matt Smith (XI)

J.K Simmons

Dayo Okeniyi