×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu nedir, ne zaman çekildi? Terminatör: 5 Yeniden Doğuş oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Güncelleme Tarihi:

#Terminatör 5: Yeniden Doğuş#Terminatör 5: Yeniden Doğuş Oyuncuları#Terminatör 5: Yeniden Doğuş Konusu
Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu nedir, ne zaman çekildi Terminatör: 5 Yeniden Doğuş oyuncu kadrosu ve karakterleri...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 16:53

Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Terminator Genisys) konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2015 yapımı film aksiyon, bilim kurgu ve macera türünde. Yönetmen koltuğunda Alan Taylor'ın yer aldığı film tekrar TV ekranlarında izleyiciyle bulaşacak. İşte Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Haberin Devamı

Terminatör 5: Yeniden Doğuş, tekrar televizyon ekranlarına geliyor. ATV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak filmin kadrosunda Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney gibi isimler yer alıyor. Serinin beşinci filminin yönetmen koltuğunda Alan Taylor bulunuyor. İşte Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu ve oyuncuları...

TERMİNATÖR 5: YENİDEN DOĞUŞ KONUSU VE HİKAYESİ

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. John Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

Haberin Devamı

TERMİNATÖR 5: YENİDEN DOĞUŞ OYUNCULARI

Arnold Schwarzenegger
Emilia Clarke
Jason Clarke
Jai Courtney
Lee Byung-Hun
Matt Smith (XI)
J.K Simmons
Dayo Okeniyi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terminatör 5: Yeniden Doğuş#Terminatör 5: Yeniden Doğuş Oyuncuları#Terminatör 5: Yeniden Doğuş Konusu

BAKMADAN GEÇME!