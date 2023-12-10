Tereddüt Çizgisi en iyi film seçildi

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Başrolünde Tülin Özen’in olduğu “Tereddüt Çizgisi” 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterildi.

Akdeniz bölgesinden seçilen 7 yapımın yarıştığı bölümde “Tereddüt Çizgisi”, en iyi filme verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu.

Zürih, Free Zone ve Aras Film Festivalleri’nden de ödüllerle dönen filmde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor.