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Tereddüt Çizgisi en iyi film seçildi

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#Tereddüt Çizgisi#23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali#Tülin Özen
Tereddüt Çizgisi en iyi film seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 09:05

Selman Nacar imzalı “Tereddüt Çizgisi” filmi ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

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Başrolünde Tülin Özen’in olduğu “Tereddüt Çizgisi” 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterildi.

Akdeniz bölgesinden seçilen 7 yapımın yarıştığı bölümde “Tereddüt Çizgisi”, en iyi filme verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu.

Tereddüt Çizgisi en iyi film seçildi

Zürih, Free Zone ve Aras Film Festivalleri’nden de ödüllerle dönen filmde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor.

 

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#Tereddüt Çizgisi#23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali#Tülin Özen

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