'Tepkiler nedeniyle sosyal medyaya bakmayı bıraktım'

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Başarılı oyuncu, Berke Kosova ve Zeynep Bozkaya’nın sunduğu, D-Smart ve Dream Türk ortak yapımı Smart Sahne’ye konuk oldu.

FENERBAHÇE’NİN GİDİŞATI KÖTÜ

Beşiktaş taraftarı ve kongre üyesi olduğunu belirten Kümbetlioğlu, “Futbolla aram iyidir. Beşiktaş’ın maçlarını yakından takip ediyorum. Fenerbahçeli arkadaşım çok olduğu için üzülüyorum. Bu konuda bilirkişi değilim ama iyi bir futbol izleyicisiyim; Fenerbahçe’nin gidişatı kötü, Beşiktaş’ın durumu ise şu an için iyi. Şampiyon olacağımıza inanıyorum” yorumunu yaptı.

İLK BAŞTA YADIRGADIM

Kümbetlioğlu, Uzak Şehir’de canlandırdığı “Boran Albora” karakteri hakkında konuşurken “Karakterin bu kadar kötü olacağını ben de tahmin etmiyordum; düşündüğümden çok daha farklı bir yere evrildi. Bugüne kadar hep sevilen karakterleri canlandırdığım için bu rolü ilk başta ben de yadırgadım. Hatta izleyicilerden gelen tepkiler ve mesajlar nedeniyle bir süre sosyal medyaya bakmayı bıraktım” ifadelerini kullandı.

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TİYATRONUN YERİ BAMBAŞKA

Smart Sahne’nin ilgiyle izlenen “O mu, Bu mu?” bölümünde tiyatronun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kümbetlioğlu, “Oyunculuğun bütün dallarını seviyorum fakat tiyatronun gönlümdeki yeri bambaşka. Tiyatro sahnesi adeta bir eğitim alanıdır. Ancak sahnede bir an gülmeye başlarsanız ve karşınızdaki rol arkadaşınız da size katılırsa o sahneyi toparlayıp çekmek çok zorlaşır. Bu anlamda tiyatro yapmak gerçekten zordur” dedi.

KIŞ GECESİ KLORLÜ HAVUZA ATLADIK

Deneyimli oyuncu, meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile anılarını anlatırken “Ayla filminin çekimleri sırasında İsmail ile setin başından sonuna kadar çok eğlendik. Bir gün otele geçtiğimizde İsmail, ‘Hemen odalara dağılmayalım, havuza girelim,’ dedi. Kışın ortasında, gece saat ikide klorlu havuza atladık. Güvenlik görevlileri hemen koşup bizi dışarı çıkardı. İsmail Hacıoğlu’nun enerjisine ayak uydurmak zordu ama birlikte çok keyifli vakit geçirdik” diye konuştu.

28 YAŞIMA DÖNMEYİ İSTERDİM

Hayatında büyük pişmanlıkları olmadığını dile getiren Kümbetlioğlu, “Bu aralar 28 yaşıma dönmeyi çok isterdim. Basamakları acele etmeden, yavaş yavaş tırmanmak daha doğru olurdu. O dönemki menajerim nedeniyle reddettiğim işler vardı; bazen kendi kendime ‘Acaba kabul etse miydim?’ diye soruyorum. İkili ilişkiler konusunda ise düşünceli biriyimdir; karşı tarafın ne istediğini öngörüp ona göre hareket ederim. Duygusal anlamda herhangi bir pişmanlığım yok” dedi.