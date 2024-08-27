×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Teoman: Suriyeli görmekten rahatsızlar

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Suriye#Norveç
Teoman: Suriyeli görmekten rahatsızlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 08:25

Ünlü rock’çı Teoman’ın Suriyeli göçmenlerle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

T24’e konuşan Teoman, bazı insanların İstanbul’un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olmasını şu sözlerle eleştirdi:

Teoman: Suriyeli görmekten rahatsızlar

“Taksim’de Norveçli sarışın çocuk görseler ‘harika’ diyecekler; Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için ‘Her yer Arap da oldu’ demek ırkçılıktır. Türkiye’ye aşırı göçten tabi ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere’ye gitmek istiyor, İngiltere’nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teoman#Suriye#Norveç

BAKMADAN GEÇME!