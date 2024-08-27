Teoman: Suriyeli görmekten rahatsızlar

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T24’e konuşan Teoman, bazı insanların İstanbul’un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Taksim’de Norveçli sarışın çocuk görseler ‘harika’ diyecekler; Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için ‘Her yer Arap da oldu’ demek ırkçılıktır. Türkiye’ye aşırı göçten tabi ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere’ye gitmek istiyor, İngiltere’nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor.”