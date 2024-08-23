Teoman: Sadakat konusunda iddialı değilm

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“Sayın Bay Rock Yıldızı” kitabını beğeniye sunan Teoman, kitaptaki Timur karakteri ve kendisi hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi. Ünlü müzisyen sadakat konusunda ilginç bir itirafta bulundu: “Sadakat meselesini şarkılarımda kullandım. Çok nostaljik birisi değilim. Arkadaşlara karşı vefalıyımdır. Sadakatim genelde insanlara dair. Sevdiklerime sadığımdır. Tabii ki kadın erkek ilişkisinde birbirini aldatma meselesi de sadakat diye geçiyor. Ben o konuda pek iddialı değildim.”



Daha şefkatli ve rahatım



Ünlü müzisyen hayatında nasıl bir dönemden geçtiğini de şu sözlerle dile getirdi: “Depresyonlarımın olmadığı, kendimle boğaz boğaza olmadığım bir dönemdeyim. Bu biraz kararla oldu, biraz da yaş getirdi. Önceliklerim değişti bir kızım var artık, annemin oğluyum 56 yaşındayım. Eskiden olduğum hırçın kavgacı kişi olmaktan yorgunum. Aynı zamanda o kişi olmaya bayılmıyorum. Eskiden hoşuma giderdi arıza biri olmak. ‘Ben kimseyle uzlaşmıyorum’ diye hoşuma giderdi. Artık daha uzlaşmacı biri oldum. Arıza adam olmaya utandığım bir dönemdeyim. Daha şefkatli ve rahatım.”