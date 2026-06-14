Ata Yaşat: Teoman kötülüğe terk edilmiş bir çocuk

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* “Daha 17”nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldunuz. Sanal medyada Teoman’a gelen tepkileri takip ediyor musunuz?

- Öncelikle çok teşekkür ederim. Senaryomuz, yönetmenimiz ve ekip arkadaşlarım sayesinde oluyor bu elbette. Gelen tepkileri tabii ki takip ediyorum. “Teoman’a tam üzülecek gibi oluyoruz, sinirleniyoruz, sonra gülüyoruz, ardından tekrar üzülüyoruz” gibi yorumlar görüyorum. İnsanları farklı duygulara sürüklemek beni çok mutlu ediyor.

* Şimdiye kadar izleyicilerden gelen en ilginç yorum neydi?

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- Karşılaştığım en ilginç yorum şuydu: “Teo seni savunmaya çalışıyoruz ama senin de cehenneme gidemeyeceksin diye ödün kopuyor!” Teoman’ı hem sahiplenip hem deccale benzetmeleri beni çok güldürmüştü.

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ARKADAŞ İNSAN BİR YERDE DURUR!

* Teoman hem özgüvenli hem de kibirli görünüyor. Onun en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz özelliği ne?

- En sevmediğim özelliği sınırının olmaması. “Yani arkadaş insan bir yerde de durur” diyorum ben de bazen. En sevdiğim özelliği ise tüm bunları yaparken eğleniyor olması. Ama çok eğleniyor!

Aynı zamanda Teoman’ın derinlerinde o saf, iyi niyetli çocuksuluğunun da hissediliyor olmasını seviyorum.

* Teoman’ın “kendini Bodrum’un sahibi sanan” tavrı sizi oynarken eğlendiriyor mu?

- Eğlendiriyor tabii ki, kim Bodrum’un sahibi olmak istemez? Hiç kimse ona bu zamana kadar karşı gelmeye cesaret edememiş, öyle bir güç zehirlenmesi. Bunu yaşatıyor olmanın eğlenceli bir tarafı elbette var.

* Teoman narsist bir karakter. Böyle birini canlandırmak oyunculuk açısından zorlayıcı mı, yoksa eğlenceli mi?

- Bence herkes bu hayatta kendini sevmeli, hatta çok sevmeli ama Teoman’ınki çok yüksek ve temeli psikolojik travmalardan kaynaklandığı için dozajı artırmam gerekiyor. O yüzden yaratım süreci bazen zor olabiliyor. Yoksa doğruyu söylemek gerekirse ben de kendimi severim, iyi çocuğumdur.

* İzleyiciler Teoman’a kızmaya devam edecek mi, yoksa ilerleyen bölümlerde onu anlayacaklar mı?

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- İki duyguyu da ilerleyen bölümlerde fazlasıyla yaşayacak izleyiciler. Ama tabii ki zamanla hikâyesine de şahitlik ettikleri için, Teoman’ın haklı taraflarını görüp daha iyi anlayacaklar onu.

İlerleyen bölümlerde izleyicileri Teoman hakkında şaşırtacak ne söyleyebilirsiniz?

- Doğruyu söylemek gerekirse onun kötü değil de, kötülüğe terk edilmiş biri olduğunu herkesin daha çok fark edeceğini düşünüyorum. Çünkü o, masumiyeti suistimal edilen bir çocuk.

BODRUM’UN GÜZELLİĞİ ENERJİMİZE YANSIYOR

* Bodrum’da çekim yapmak dizinin atmosferine nasıl katkı sağladı?

- Bodrum çok güzel bir yer. Şu an Bodrum’da iş odaklı yaşıyor olsam da çekim yaptığımız yerlerde bile güzelliğine bayılıyorum. Bu da ister istemez enerjimize yansıyor.

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* Set arkasında neler yaşanıyor? Ekip genç, eğleniyor musunuz?

- Ben bu kadar samimi olacağımızı gerçekten düşünmüyordum ama şu an onlarla vakit geçirirken, setteyken, çalışırken o kadar keyif alıyorum ki...

Hepsi çok yakınım oldu. Beraber gerçekten çok şey paylaştık ve çok eğleniyoruz.

TEOMAN’I ANLAYABİLİYORUM

* Teoman’la Ata Yaşat’ın ortak yönleri var mı?

- Teo ile Ata’nın ortak yönleri elbette var. Ben de keyif almadığım şeyleri yaparken zorlanırım, isteyerek yaptığım her şeyin de hep eğlenceli tarafından bakarım. Bu elbette başkasına zarar vermek değil benim için gerçek hayatta ama Teoman’ın motivasyonunu anlayabiliyorum. İnsan bazen de bardağın eğlenceli tarafını görebilmeli.

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YORUMLAR ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

* Bazı izleyiciler sanal medyada Teoman’a sinir olduklarını, bazıları da onu çok karizmatik bulduklarını söylüyor. Bu yorumlar hoşunuza gidiyor mu?



- Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Sinir oldukları yer, izleyiciye karakterin hissini geçirebilmişim demek zaten. Roller coaster hissini yaşatmaktı isteğim karakterle ilk tanıştığımdan beri, o nedenle bu beni çok mutlu ediyor.