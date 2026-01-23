Teoman: Annem şarkıcı olduğum için benden utanıyordu

Haberin Devamı

Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Ünlü rock’çı, Taylan’ın “Bir röportajında ‘Annem depresif birisidir, ben de biraz depresif melankoliğim, evden çıkarken zırh bürünürüm’ demişsin” sözlerine şöyle karşılık verdi:

“Ben kendi duygularımı sürekli tahlil etmeye ve onları dizginlemeye çalışan birisiyim. Çocuklukta etrafta nasıl bir ortamdaysanız o size geçiyor. Eninde sonunda annemde en beğenmediğim özellikler bana geçti. Depresyon da dahil. Kendimi dingin bir kişi yapmaya çalışıyorum. Sabahtan kimi zaman öfkeyle kalkıyorum niye olduğunu bilmeden. Kendimi dizginlemeden dışarı çıkarsam arızalık yapıyorum. Sonrasında yaptıklarımdan utanıyorum!”



2 yaşında babasını kaybettiğini anlatan şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ben bir erkek figürü tanımadım. O yüzden erkek figürüm; Zagor ve Elvis Presley... Gerçek bir erkek nasıl davranır, ne yapar, ne eder görmedim. Tek çocuğum. Üç kadın var, hiçbir erkeği tanımıyorsun. Erkek dünyasına da bayılmıyorum, orası hoyrat geliyor bana.

Dünyaya baktığın zaman büyük adaletsizlikler, savaşlar var ve sen ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Baba insana güven veren bir şey, onun yokluğunda kendini güçsüz hissediyorsun. Bana bir şey olsa beni koruyacak kimse yok diye düşünüyorsun, o stres yaratıyor adamda, huzursuz birisi olup çıkıyorsun sonunda. Ama neyi alıyorsun; kadınlardan alabileceğin incelikleri alıyorsun; annenden, teyzenden, anneannenden... Kız arkadaşlarım ultra feminist bir şey yaptıklarında onlara ‘Ben erkekleri tanımıyorum, ben kadınları tanıyorum’ diyorum.”



HÂLÂ YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR



Teoman “Annen rock starlık meselesini nasıl karşıladı?” sorusunu da yanıtladı:



“Annem onu hâlâ halledemedi! Beni öğretmenlerimden hep zeki, efendi çocuk olarak duyduğu için zannetti ki cumhurbaşkanı olacağım! Boğaziçi Üniversitesi’ne girdim, saçlarım uzun, ‘şarkıcı olacağım’ diyorum, mahvoluyor. Toplumda statüsü daha güzel bir şey olsun istiyordu. Yıllarca üzüldü, utandı şarkıcı oluşumdan.

Şimdi şimdi rahatladı, artık ben bu yaşa geldikten sonra. Bunun nedeni de arkadaşlarının ‘Teoman’ı çok seviyoruz’ demeleri. Hâlâ beğenmiyor yaptığım işi, hiç bana yakıştırmıyor ama arkadaşları ve komşular ‘Teoman’ı çok seviyoruz’ dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim.”



HAYALİMDEKİ GİBİ BİR BABA OLAMADIM



Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan Teoman, babalık konusunda da bir itirafta bulundu:



“Evliliği rasyonel bir karar olarak yaptık. Doğru anne seçimiydi o. Ben eser gürlerim ama iyi herifimdir. Babalıkta kendimi aslında çok beğenmiyorum. Hayalimdeki gibi bir baba olamadım; ama kendimi sonra şöyle ikna ettim: Teoman sen iyi bir baba nasıl olunur bilmiyorsun, hiç görmedin, onun ne yapacağını kitaplarda da okuyamazsın. Sahtekârca sıcak bir baba rolündense, kızına dürüst bir baba olsan iyi olur.”