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İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…

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#MEGHAN MARKLE#PRENS HARRY#İngiliz Kraliyet Ailesi
İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 13:28

Bundan beş yıl önce “Biz burada yaşamak istemiyoruz” diyerek ABD’ye yerleşen İngiliz kraliyet ailesinin küçük oğlu ve eşi artık bambaşka bir hayata yelken açmış durumdalar.

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Kraliyetin kendilerine sunduğu her türlü lükse ve büyük imkanlara sırt çevirip Amerika’ya giden Prens Harry ve Meghan Markle artık kendi istedikleri hayatı kendi koydukları kurallarla yaşıyorlar.

O ARTIK BİR SOSYAL MEDYA ANNESİ!

Meghan Markle bir kraliyet geliniyken yapamayacağı bir şey daha yapıp kısa zaman önce kendisine kendi ismiyle bir Instagram hesabı açmıştı.

İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…

Bir yandan televizyon programları yapmaya başlayan Meghan bir yandan da kocası Harry ve iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet’le olan özel yaşantısını hayranlarıyla paylaşmaya başladı.

Çiftin meraklı gözlerden bugüne kadar sakladıkları iki çocukları da artık annelerinin sosyal medya hesabında bol bol gözükmeye başladılar.

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İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…

HEP SAKLADIKLARI ÇOCUKLARINI ARTIK PAYLAŞIYOR

Meghan Markle bir kez daha hem oğlu Archie’yi hem de kızı Lilibet’i paylaştı. Bunu yaparken de çocuklarının yüzlerinin görünmemesine dikkat etti.

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Ancak yine de fotoğraflarda bir detay çok dikkat çekti. Harry ve Meghan’ın iki çocuğu Archie ve Lilibet’in ikisinin de babaları gibi kızıl saçları olduğu gözlerden kaçmadı.

İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…

SAÇ DETAYI ÖNEMSİZ GÖRÜNSE DE...

Bu kağıt üzerinde önemsiz görünen detayın dikkat çekici olmasının ise bir nedeni var.

Meghan ve Harry İngiltere’den ayrılırlarken ve ABD’ye yerleştikten sonra da İngiliz kraliyet ailesinin kendilerine ırkçılık uyguladığını iddia etmişti.

İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…

Meghan Markle daha oğlu Archie’ye hamileyken bile doğmamış çocuğunun “ten renginin” sarayda tartışma konusu olduğunu, “koyu renkli” doğacak bir kraliyet çocuğunun herkesin kalbine korku saldığını söylemişti.

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"BİZE IRKÇILIK YAPILDI" DEMİŞLERDİ

Bu ırkçılık için açıklama yaparken de İngiliz kraliyet ailesinin en kıdemli üyelerini yani William, Kate ve Kraliçe Camilla gibi isimleri işaret etmişti.

İki çocuğu da aynı babaları gibi kızıl saçlı oldu…

Meghan Markle’ın annesi siyah bir Afro Amerikalı olduğu için kraliyet ailesindeki varlığı ilk günlerden beri İngiltere’de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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#MEGHAN MARKLE#PRENS HARRY#İngiliz Kraliyet Ailesi

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