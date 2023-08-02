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Temmuz ayının en fazla seyirciye ulaşan kanalı Kanal D!

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#Kanal D#Türkiye’Nin Kanalı Kanal D#Temmuz
Temmuz ayının en fazla seyirciye ulaşan kanalı Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 14:41

Kanal D, Kantar Medya’nın verilerine göre temmuz ayında Total, AB ve 20+ABC1 gruplarında tüm günde en fazla izleyiciye erişen televizyon kanalı oldu. Bu başarının yanı sıra Kanal D, off prime time zaman diliminde de 3 ana grupta en çok tercih edilen kanal oldu.

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“Türkiye’nin Kanalı” sloganıyla 30 yıldır her kesimi, her yaştan izleyiciyi kucaklayan, Türk televizyon tarihinde öncü televizyon kanalı olan Kanal D, İddialı dizileri, ilgiyle izlenen programları ve gişe rekortmeni yerli ve yabancı filmleriyle başarılı bir yaz sezonu geçiriyor.

19 Aralık 1993'te yayın hayatına başlayan, ulusal ve uluslararası platformda sayısız başarıya ve pek çok ilke imza atan “Türkiye’nin Kanalı” Kanal D, 30 yıldır heyecan dolu dizi ve programlarıyla adından söz ettirirken, yeni sezonda da ekrana getireceği sürpriz yapımlarıyla iddiasını sürdürecek.

Gözden KaçmasınKanal D’den yepyeni bir program daha…Kanal D’den yepyeni bir program daha…Haberi görüntüle

 

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#Kanal D#Türkiye’Nin Kanalı Kanal D#Temmuz

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