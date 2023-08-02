Temmuz ayının en fazla seyirciye ulaşan kanalı Kanal D!

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“Türkiye’nin Kanalı” sloganıyla 30 yıldır her kesimi, her yaştan izleyiciyi kucaklayan, Türk televizyon tarihinde öncü televizyon kanalı olan Kanal D, İddialı dizileri, ilgiyle izlenen programları ve gişe rekortmeni yerli ve yabancı filmleriyle başarılı bir yaz sezonu geçiriyor.

19 Aralık 1993'te yayın hayatına başlayan, ulusal ve uluslararası platformda sayısız başarıya ve pek çok ilke imza atan “Türkiye’nin Kanalı” Kanal D, 30 yıldır heyecan dolu dizi ve programlarıyla adından söz ettirirken, yeni sezonda da ekrana getireceği sürpriz yapımlarıyla iddiasını sürdürecek.