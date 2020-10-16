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Televizyon
Haber Giriş: 16.10.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Temmuz Ali Salman kimdir kaç yaşında?

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Temmuz Ali Salman kimdir kaç yaşında?
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Temmuz Ali Salman, Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından İlyas Salman'ın hayatının gündeme gelmesinin ardından araştırılan isim oldu. İlyas Salman'ın iki evladından birisi olan Temmuz Ali Salman, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Peki, Temmuz Ali Salman kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Temmuz Ali Salman, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Gökdil Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde sinema bölümü okumaya başlayan Temmuz Ali Salman, 2004 yılında bu bölümden mezun oldu.

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