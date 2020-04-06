Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:36,
Temizlik Benim İşim yeni bölüm neden yok? Temizlik Benim İşim ekibinden açıklama
Temizlik Benim İşim neden yok sorusu, programın sunucusu Kadir Ezildi tarafından duyuruldu. Normalde hafta içi her gün yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Temizlik Benim İşim programı, bu hafta tekrar bölümleri ile ekranda olacak. Peki, Temizlik Benim İşim yeni bölüm neden yok? İşte, yeni bölüm hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim yeni bölümü ile olmaması nedeniyle pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim yarışmasında kalabalık bir ekibin çalıştığını ve dolayısıyla riske atmamak için ara verildiğini aktardı. Yarışmanın yeni bölümleri ile ne zaman ekranda olacağı henüz belirsiz.
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