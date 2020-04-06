Temizlik Benim İşim yeni bölüm neden yok? Temizlik Benim İşim ekibinden açıklama

Temizlik Benim İşim yeni bölümü ile olmaması nedeniyle pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim yarışmasında kalabalık bir ekibin çalıştığını ve dolayısıyla riske atmamak için ara verildiğini aktardı. Yarışmanın yeni bölümleri ile ne zaman ekranda olacağı henüz belirsiz.