Temizlik Benim İşim ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Temizlik Benim İşim yeni sezon başlıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma sezon finali yapmıştı. Sunuculuğunu Kadir Ezildi’nin yaptığı program bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki Temizlik Benim İşim saat kaçta başlıyor? İşte Fox TV yayın akışı..
Temizlik Benim İşim izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Hafta içi her gün ekrana gelen program sezon finaline girmişti. Fox TV tarafından yapılan açıklamaya göre Temizlik Benim İşim programının yeni sezonu 31 Ağustos’ta saat 14:00’da başlıyor.
TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Temizlik Benim İşim programının yeni sezonu 31 Ağustos’ta saat 14:00’da başlıyor.
31 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:00 Baraj
01:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Kadın
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle