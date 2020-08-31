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Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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Temizlik Benim İşim ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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Temizlik Benim İşim yeni sezon başlıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma sezon finali yapmıştı. Sunuculuğunu Kadir Ezildi’nin yaptığı program bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki Temizlik Benim İşim saat kaçta başlıyor? İşte Fox TV yayın akışı..

Temizlik Benim İşim izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Hafta içi her gün ekrana gelen program sezon finaline girmişti. Fox TV tarafından yapılan açıklamaya göre Temizlik Benim İşim programının yeni sezonu 31 Ağustos’ta saat 14:00’da başlıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Temizlik Benim İşim programının yeni sezonu 31 Ağustos’ta saat 14:00’da başlıyor.

31 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:00 Baraj

01:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

02:30 Zuhal Topal’la Sofrada

04:45 Kadın

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