Temizlik Benim İşim 9 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 9 Ekim Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Emine'ye puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 9 Ekim birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 2 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Emine'ye oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Dilek Emine'ye 2 puan verdi.

Behiye Emine'ye 2 puan verdi.

Çağla Emine'ye 2 puan verdi.

Toplamda 11 puan alan Çağla haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 12 puan alan Emine haftanın üçüncüsü oldu.

Toplamda 15 puan alan Behiye ikinci oldu.

Toplamda 16 puan alan Dilek birinci olarak 10 bin liranın sahibi oldu.