Temizlik Benim İşim 7 Şubat haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi Kadir Ezildi'nin de verdiği puanlar sonrası netlik kazandı. Kadir Ezildi'nin verdiği son puanlar sonrasında netlik kazanan haftanın birincisi, 10 bin liranın sahibi oldu. Peki, 7 Şubat haftanın birincisi kim oldu? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Bilge'nin Nezaket'e verdiği puan 2 oldu.

Betül, Nezaket'e 3 puan verdi.

Hilal Nezaket için verdiği puan 1 oldu.

Elif Nezaket'e temizliği için 2 puan verdi.

Buna göre haftanın 13 puan alarak haftanın sonuncusu olan isim Nezaket oldu.

Haftanın üçüncüsü toplamda 17 puan alarak Elif oldu.

Haftanın ikincisi 18 puan alarak Hilal ve Bilge olarak açıklandı.

Haftanın birincisi ise Betül oldu.