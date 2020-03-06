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Haber Giriş: 06.03.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Temizlik Benim İşim 6 Mart haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı

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Temizlik Benim İşim 6 Mart haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı
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Temizlik Benim İşim haftanın birincisi 6 Mart Cuma günü Kadir Ezildi'nin de verdiği puanlar sonrası netlik kazandı. Kadir Ezildi'nin verdiği son puanlar sonrasında açıklanan haftanın birincisi, 10 bin liranın sahibi oldu. Peki, 6 Mart haftanın birincisi kim oldu? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi yarışmacıların oylamalarının ardından netlik kazandı. Gamze'nin yarıştığı haftanın son gününde diğer yarışmacılar puanlarını verdikten sonra genel puan durumu belirlenmiş oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 6 Mart haftanın birincisi kim oldu? İşte, Kadir Ezildi'nin puanları sonrasında haftanın birincisi olan isim hakkında detaylı bilgiler

Emine'nin Gamze'ye verdiği puan 3 oldu.

Sevim, Gamze'ye 2 puan verdi.

Kenan'ın Gamze için verdiği puan 2 oldu.

Aysel Gamze'ye temizliği için 3 puan verdi.

Temizlik Benim İşim'de bu haftanın sonuncusu toplamda 15 puan alarak Gamze oldu.

Haftanın dördüncüsü 17 puan alarak Aysel oldu.

Haftanın üçüncüsü 19 puan alarak Emine oldu. 

Haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi 21 puanla Kenan oldu. Böylece Kenan, Temizlik Benim İşim'de ilk birinci olan erkek oldu.

 

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