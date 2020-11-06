Temizlik Benim İşim 6 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 6 Kasım Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Fatma'ya puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 6 Kasım birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 6 KASIM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Fatma'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Damla Fatma'ya 2 puan verdi.

Vasfiye Fatma'ya 3 puan verdi.

Fadime Fatma'ya 3 puan verdi.

İnci Fatma'ya 2 puan verdi

Toplamda 16 puan alan Fatma haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 17 puan alan Vasfiye haftanın dördüncüsü oldu.

Toplamda 18 puan alan Fadime ikinci oldu.

Toplamda 19 puan alan İnci ve Damla birinci olarak 5'er bin liranın sahibi oldu.