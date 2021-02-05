Temizlik Benim İşim 5 Şubat haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 5 Şubat Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Havva'ya puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 5 Şubat birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 5 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Havva'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Arzu Havva'ya 2 puan verdi.

Gülistan Havva'ya 3 puan verdi.

Hatice Havva'ya 2 puan verdi.

Melek Havva'ya 3 puan verdi





En yüksek puanı alan Melek 10 bin liranın sahibi oldu.