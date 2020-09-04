Temizlik Benim İşim 4 Eylül haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 4 Eylül Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Sanay'a puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 4 Eylül birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Sanay'a oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Sevda Sanay'a3 puan verdi.

Zeynep Sanay'a 3 puan verdi.

Elif Sanay'a 3 puan verdi.

Merve Sanay'a 4 puan verdi.

Toplamda 16 puan alan Elif haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 18 puan alan Zeynep ve Sevda haftanın üçüncüsü oldu.

Toplamda 19 puan alan Merve ise ikinci oldu.

Toplamda 20 puan alan Sanay oldu.