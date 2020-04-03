Temizlik Benim İşim yarışmasının 3 Nisan Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 3 Nisan haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Hicran'a oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Habibe Hicran'a 3 puan verdi.

Hasibe Hicran'a 3 puan verdi.

Hafsa Hicran'a 3 puan verdi.

Mürvet Hicran'a 4 puan verdi.



Toplamda 13 puan alarak Mürvet sonuncu oldu.

Haftanın dördüncüsü toplamda 17 puan alarak Hafsa oldu.

Temizlik Benim İşim'de haftanın üçüncüsü 19 puan alarak Habibe oldu.

Haftanın ikincisi Hasibe oldu.



Haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi ise 22 puanla Hicran oldu.