Temizlik Benim İşim 29 Ocak haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 29 Ocak Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 29 Ocak haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 29 Ocak Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Medine'ye puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 29 Ocak birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM 29 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde yarışmacılar, Medine'ye oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;
Birsen Medine'ye 3 puan verdi.
Nesrin Medine'ye 2 puan verdi.
Talihe Medine'ye 2 puan verdi.
Tuğba Medine'ye 3 puan verdi
Toplamda 15 puan alan Taliha haftanın sonuncusu oldu.
Toplamda 17 puan alan Birsen ve Nesrin haftanın üçüncüsü oldu.
Toplamda 18 puan alan Medine haftanın ikincisi oldu.
Toplamda 19 puan alan Tuğba 10 bin liranın sahibi oldu.
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