Temizlik Benim İşim 29 Ocak haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 29 Ocak Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Medine'ye puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 29 Ocak birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 29 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Medine'ye oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Birsen Medine'ye 3 puan verdi.

Nesrin Medine'ye 2 puan verdi.

Talihe Medine'ye 2 puan verdi.

Tuğba Medine'ye 3 puan verdi





Toplamda 15 puan alan Taliha haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 17 puan alan Birsen ve Nesrin haftanın üçüncüsü oldu.

Toplamda 18 puan alan Medine haftanın ikincisi oldu.

Toplamda 19 puan alan Tuğba 10 bin liranın sahibi oldu.