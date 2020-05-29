Temizlik Benim İşim haftanın birincisi yarışmacıların gerçekleştirdiği oylamaların ardından netlik kazandı. Gülhanım'ın yarıştığı haftanın son gününde diğer yarışmacılar puanlarını verdikten sonra genel puan durumu netlik kazandı. Peki, Temizlik Benim İşim 29 Mayıs haftanın birincisi kim oldu? İşte, Kadir Ezildi'nin puanları sonrasında haftanın birincisi olan isim hakkında detaylı bilgiler

Funda'nın Gülhanım'a verdiği puan 2 oldu.

Sinem, Gülhanım'a 3 puan verdi.

Öznur'un Gülhanım için verdiği puan 4 oldu.

Hatice Gülhanım'a temizliği için 3 puan verdi.

Kadir Ezildi, puanların haksız dağıtıldığını düşündüğü için iptal etti.

Buna göre haftanın sonuncusu 5 puan alarak Öznur oldu.

Kadir Ezildi, üç tane ikinci olduğunu açıkladı. İkinciler 7 puan alarak Funda, Gülhanım ve Hatice oldu.

Birinci olan isim Sinem olarak açıklandı.