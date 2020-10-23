Temizlik Benim İşim 23 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 23 Ekim Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Nimet'e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 23 Ekim birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 23 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Yüsra'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

23 Ekim Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftaki yarışmacı oyları adaletsiz olduğu düşüncesiyle Kadir Ezildi tarafından iptal edildi. Kadir Ezildi, kendi verdiği puanlarla birinciyi belirledi. 23 Ekim Temizlik Benim İşim yarışmasında Naile Hanım birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazandı.